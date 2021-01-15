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Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Tableti ve erişimi olmayan öğrencilere nasıl not verilecek?

Pandemi nedeniyle hemen her kurum farklı kararlar alıyor ama en göze batanı MEB’in aldığı kararlar. Çünkü hem 50 milyon kişiyi ilgilendiriyor hem de çok sık değişiklikler yapıyor!

Karne notları konusunda 10 gün içinde ikinci kez karar değiştirdi!

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Karne işi tam anlamıyla arapsaçına döndü!

MEB ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanıyla belirleneceğini, birinci dönem yapılan yüz yüze sınavların karne notuna dâhil edilmeyeceğini açıkladı. Oysa on gün önce tam tersi söyleniyordu!

Peki, bu karne notları LGS, YKS benzeri giriş sınavlarına da bir şekilde yansıyacak mı?

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Asıl önemli olan tableti ve erişimi olmayan öğrenciler ne olacak? Onlara nasıl not verilecek?

Bu arada veliler isterse, yüz yüze sınav notları karneye yansıyacakmış!

Biri ister diğeri istemezse, nasıl bir ölçme değerlendirme olacak?

Abbas Güçlü’nün yazısı

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