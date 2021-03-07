Abbas Güçlü: Sözleşmeli öğretmen kontenjanlarının açıklanmasıyla yeni bir hayal kırıklığı daha yaşanıyor

Yüz binlerce evde adeta matem havası yaşanıyor.

Sözleşmeli öğretmen alım takvimi ve kontenjanların açıklanmasıyla birlikte yeni bir hayal kırıklığı daha yaşanıyor!

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Kadro dağılımı hiçbir branşı memnun etmedi!

İlk hayal kırıklığı 40 bin kadro beklerken, 20 bin kadro açıklanmasıyla gelmişti, bu da tuzu biberi oldu.

“Aday öğretmen” tanımlaması, formasyon, parçalanmış öğretmen aileleri, ücretli öğretmenlik ve 2019 KPSS’de yaşananlar ise unutulacak gibi değil!..

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Atama bekleyen öğretmen aileleri içerisinde sevinenler yok mu? Elbette var ama genelde, moraller dibe vurmuş durumda.

Fransızca gibi bazı branşlar var ki tek kadro bile verilmemiş! Bilişim Çağı’ndan, dijital eğitimden, kodlama ve yazılımın olmazsa olmazlığından söz ederken Bilişim öğretmenlerine verilen kadro sadece 50! Sosyal bilimleri yok etme çabamız ise ısrarla devam ediyor. Verilen kadro, hepsi hepsi 155!..

Abbas Güçlü’nün yazısı