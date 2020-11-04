Abbas Güçlü: Siyasetçilere soru sormanın hiçbir yararı olmadığına her felaket sonrasında şahit oluyoruz!

Şu görüşün altına hangimiz imza atmayız ki:

“Türkiye’nin sorunlarının önde gelenlerinden biri de denetimsizlik ve yaptırım eksikliği. İster inşaat sektörü olsun ister başka bir iş kolu, yapılan hatalar büyük ölçüde cezasız kalmaktadır.

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İnşaatı projesine uygun yapmayan yüklenici, denetleme sorumluluğunu yerine getirmeyen mühendis hangi yaptırımlarla karşılaşmaktadır? Bugüne kadar kaç yüklenici veya mühendis lisansını kaybetmiştir acaba? Gelişmiş ülkelerde bu tür hataların bedeli ağır olur. Size bir daha mühendislik yaptırmazlar.”

Biraz daha ileri gidelim; YÖK’e bu mühendisleri yetiştiren üniversitelerden hangisine hesap sorulduğunu, TMMOB’a da bu mühendislerin hâlâ nasıl mesleklerini yürütebildiklerini hatırlatalım. Siyasetçilere soru sormanın hiçbir yararı olmadığına ise her felaket sonrasında bir kez daha şahit oluyoruz!..

Abbas Güçlü’nün yazısı