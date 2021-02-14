Abbas Güçlü: Şişirilmiş notlar, MEB, YÖK ve ÖSYM

Tıpkı sağlıkta olduğu gibi eğitimde de ortak bir platform oluşturulmalı ve birbirini tamamlayan ortak kararlar alınmalıdır. Yoksa sadece bugünü değil, yarını da sıkıntıya sokmuş oluruz.

MEB, YÖK ve ÖSYM, her ne kadar aksini iddia etse de pandemi nedeniyle, sancılı bir eğitim süreci yaşanıyor.

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Pek çok sorun var ama en önemlisi, hiçbir objektif yönü bulunmayan notlar!

Okul içi başarı elbette önemli ama bugünkü haliyle değil! Çünkü bugünkü koşullarda objektif bir ölçme değerlendirme söz konusu değil!

OÖBP uygulamasında, kazanıp da kayıt yaptırmayan adayın puanı da artık düşmemeli! Çünkü yerine başka öğrenci alınıyor!

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Eğitimde çok şey değişti ama nedense ÖSYM hâlâ kendini yenilememekte ısrar ediyor!

Öğrencinin lehine kararlar yerine, onları mağdur edici konularda ısrarcı olmaktan vazgeçmiyor!..

Abbas Güçlü’nün yazısı