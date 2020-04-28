Abbas Güçlü: Sınıflarda, amfilerde sosyal mesafe kuralı nasıl olacak?

Korona nedeniyle uçaklar, restoranlar, sinemalar, maçlar için yan koltuk boş kalacak kuralı düşünülüyor! Peki, 45-50 kişilik sınıflarda, amfilerde ve yurtlarda ne olacak?

Yüz binlerce hatta milyonlarca kişinin katılacağı giriş sınavları için ne düşünülüyor?

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Onlar için de bir kural söz konusu mu?

Kalabalık sınıflar, yemekhaneler, yurtlar, servisler ve teneffüslerde sosyal mesafe kuralı olacak mı? Her sıraya tek kişi mi oturacak yoksa aynen devam edecek mi?.. Bunları konuşmak için çok erken diyenler çıkabilir. Ama yaz okulları ve sonbaharda eğitim düşünülüyorsa, bu ayrıntıların şimdiden konuşuluyor olması ve ona göre önlemlerin alınması gerekir.

Abbas Güçlü’nün yazısı