Abbas Güçlü: Sınavların yapılacağı okullarda sağlık görevlisi bulunacak mı?

Sınavlar ve okullar neden çok önemli? Çünkü on milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon öğrencimiz, bir milyonu aşkın öğretim kadromuz, 30 milyon da velimiz var.

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Sınavlara girecek olan aday ve gözetmen sayısı da 10 milyon civarında. Ve onlar hayatın içinde, ülkemizin her yerinde. Bulaşı riskleri de çok fazla!

Birine bile bir şey olması, canımızı daha çok acıtır!..

Önlemler?

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Sınavların yapılacağı okullarda sağlık görevlisi bulunacak mı?

En az bir sağlık personeli sınav günü orada bulunup Bilim Kurulu’nun belirleyeceği kuralları hayata geçirmeli ve denetlemeli.

Aynı uygulama okullar açıldığında da bir şekilde devam etmeli!

Veli, öğrenci ve öğretmen motivasyonu için bu önlemler kesinlikle şart!

Durum böylesine kritikken okullardan ilginç haberler geliyor:

“Sınav esnasında herhangi bir öğrencimizin rahatsızlanma ihtimaline karşı revirimizi açıp hemşiremizi dahi okulda bulundurmamıza izin verilmiyor. Sizce bu doğru mu?..”

Elbette doğru değil. MEB ve ÖSYM bu soruya mutlaka cevap vermelidir.

Abbas Güçlü’nün yazısı