Abbas Güçlü: Sınavların dershaneler dışında kazananı var mı?

Bir sınav maratonu daha sona ererken şu soruları hep birlikte kendimize soralım: Yapılan sınavlar,

Adil mi,

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Güvenilir mi,

Seçici mi,

İlgi ve yetenekleri belirleyici mi,

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Yetkinlikleri ölçücü mü,

Liyakate dayalı mı,

Fırsat eşitliğini gözetiyor mu,

Doğru kişileri seçiyor mu,

Hayata doğru yön veriyor mu,

Dopinge gerek kalmadan kazanmak mümkün mü,

Umut verici mi,

Sağlıklı ortamlarda gerçekleşiyor mu?..

Nerede, hangi hataları yapıyoruz, hiç sorgulandı mı?

Yaratılan mağdurlar, örneğin 2019 KPSS’zedeler hakkında neler düşünülüyor?

Yapılan bu sınavların kime, ne yararı var?

Adaylar ve veliler memnun mu, bir üst eğitim kurumları ya da iş yerleri, aradıkları öğrencinin ve elemanın doğru seçildiğine inanıyor mu, ülke kaynakları verimli kullanılıyor mu ve en önemli soru, dershaneler dışında kazananı var mı?..

Abbas Güçlü’nün yazısı