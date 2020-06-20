Abbas Güçlü: Sınavla öğrenci alacak okul sayısı ve kontenjanlar mutlaka artırılmalı

Sınavla öğrenci alacak okul sayısı ve kontenjanlar mutlaka artırılmalıdır.

İkili eğitim yapan okullarda bu zor olabilir ama yine de farklı formüller üzerinde çalışılabilir. Örneğin, nakillerde yaşanan sorunlar nedeniyle oluşan, ara sınıflardaki ciddi kontenjan açıkları, bu yıl sınava giren öğrencilere yönelik değerlendirilebilir…

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Sosyal mesafe nedeniyle sınıf mevcutları daha da azaltılması gerekirken, kontenjanlar nasıl artırılacak diyenlere de bir çift cevabımız var:

Liselere, bu yıl, artı 600 bin öğrencinin başlayacağı 4 yıldır belliydi. Önlemi alınmalıydı. Yani korona bahanesinin arkasına kimse saklanamaz!..

Abbas Güçlü’nün yazısı