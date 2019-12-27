Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Sınav ve diploma odaklı eğitimden vazgeçmenin zamanı hâlâ gelmedi mi?

Sınav ve diploma odaklı eğitimden vazgeçmenin zamanı hâlâ gelmedi mi?Bu soruyu yıllardır Ankara’ya soruyoruz ama “Tamam artık zamanı geldi” diyen hâlâ çıkmadı! Bu yüzden de eğitimdeki patinajımız ve eskiye duyulan özlem giderek artıyor.

Abbas Güçlü’nün yazısı

Reklam

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...