Abbas Güçlü: Sınav ve dershane odaklı eğitim sona erer mi?

Türk eğitim sisteminin en önemli baş ağrılarından biri de sınav ve dershane odaklı oluşu.

Öğrenciyi dershaneden kurtarıp okula bağımlı hale getiremediğimiz sürece her şey ters gider.

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Tıpkı son 50 yıldır olduğu gibi.

Bu o kadar zor mu? Kesinlikle hayır.

Eğitimin kalitesini ülke genelinde yükseltir, doğru bir insan gücü planlaması yaparsak gerisi kendiliğinden gelecektir.

Dershaneler kapanmalı mı? Hayır. Sınavlara öğrenci hazırlamak yerine, mesleki yetkinlikler kazandırmaya yönelirse, kazanan sadece

onlar değil, öğrenciler ve ülkemiz de olacaktır!

Abbas Güçlü’nün yazısı