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Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Seyahat ve turizm sektörleri nasıl etkilenecek?

Seyahat ve turizm sektöründe çok şey değişecek ama sanki en maliyetli ve en sancılı olanı ulaşım, plaj, eğlence sektöründe gerçekleşecek…

Uçaklarda koltuk aralıkları daraldıkça daralmayacak tam aksine aradaki açıklık ne kadar fazlaysa o kadar ilgi görecek.

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Plajlar için ise çok yaratıcı çözümler üretilmek zorunda. Özellikle tıkış tıkış durumdaki Bodrum plajlarında, denize girmek cesaret gerektirecek.

Maliyetler, kesin artacak ve bu tümüyle, tatilcilere yansıtılırsa, zaten kararsız olanları, kolayca vazgeçirecektir!..

Abbas Güçlü’nün yazısı

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