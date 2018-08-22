Abbas Güçlü: Sahil kentlerinde İstanbullulara adeta çekirge sürüsü olarak bakılıyor

Ev ve arsa fiyatları uçuyor, yaşam pahalılaşıyor, curcunanın her türlüsü olağan hale geliyor.

Özellikle sahil kentlerinde, İstanbullulara adeta çekirge sürüsü olarak bakılıyor.

Abartı var mı?

Yok desek yalan olur ama sanki gerçek yönü daha bir ağır basıyor…

Dünyanın en güzel coğrafyasını, medeniyetlerin başkentini ve en önemlisi de İstanbul’u İstanbul

yapan değerleri, hızla tüketiyoruz.

Peki, bu hangimizin umurunda!

Güzelim İstanbul, tarih boyunca zaten hiç gün görmemiş.

Böyle gelmiş, böyle gidiyor…

Abbas Güçlü’nün yazısı