Abbas Güçlü: Sağlık Bakanlığı öğretmenlerimizi düzenli olarak testten geçirmeli

Sağlık Bakanlığı öğretmenlerimizi düzenli olarak testten geçirmeli, Milli Eğitim Bakanlığı da hijyen koşulları sağlamada ve maske temininde üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmelidir.

Sağlık Bakanı Koca, maske kullanımının aşıdan çok daha koruyucu olduğunu söylüyor!

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MEB de meslek liseleri sayesinde, mademki ülkemizin en büyük maske üreticilerinden biri, o zaman mum önce dibine ışık vermeli. Her öğrenciye yeterince hatta velileri için de fazlasıyla maske verilmeli ki pandemi riskini en aza indirelim.

Okullarımızın hijyen noktasında önemli sorunları var. Ticaret odaları ya da üretici firmalarla iş birliği çerçevesinde, tüm öğretim kurumlarımıza, pandemi süresince, dezenfekte malzeme, sabun, tuvalet ve el kurutma kâğıtları ile diğer malzemeler gönderilirse çok iyi olur.

Abbas Güçlü’nün yazısı