Abbas Güçlü: Psikoloji eğitiminin açıköğretimi olur mu, olmaz mı?

Psikoloji eğitiminin açıköğretimi olur mu, olmaz mı?

“Bugüne kadar pek çok bölümde oluyordu da psikolojide neden olmasın” diyenler kadar, “Psikoloji insanların ruh sağlığını direkt ilgilendiren uygulamalı bir alandır, açıköğretimi olmaz” diye karşı çıkanlar da var!

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Olayın çapı giderek büyüyor!..

Açıköğretim Psikoloji’ye İstanbul Üniversitesi 700, Ankara Üniversitesi de 500 kontenjan ayırmış!

Kimileri en azından, daha önce açıklandığı gibi sınırsız kontenjan verilmedi diye teselli bulurken, kimileri de tümüyle kaldırılmasını istiyor!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan eleştirileri ciddiye alarak, Eğitim Politikaları Yüksek Kurulu’na, bu konuyu enine boyuna incelemeleri için talimat verdi!

Kurul, bugün toplanıyor.

Nasıl bir karar alacaklar, merakla bekleniyor.

Abbas Güçlü’nün yazısı