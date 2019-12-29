Abbas Güçlü: Projeleri hayata geçirmeyen siyasetçi, bürokrat ya da kurumların da kredi notu düşürülmeli

Projesini başarıyla tamamlayan kişi ya da kurumlara sonraki projeleri ve kariyeri için prim verilmeli, yarım kalan ya da çöpe atılan projeleri hayata geçirmeyen siyasetçi, bürokrat ya da kurumların da kredi notu düşürülmeli!

Yoksa bu gidişat, gidişat değil!..

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Proje çöplüğüne dönüşen bakanlıkların ilk sırasında sanıyorduk ki MEB geliyor.

Oysa diğer bakanlıklara da göz attığınız da MEB’den hiç de aşağı kalmıyorlar.

Bir gecede proje hazırlayıp, manşetlere ve ana haberlere çıkmak pek çoğu için yeterli olabilir ama bizim için, ülkemiz için, gelecek için yeterli olmamalı.

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Abbas Güçlü’nün yazısı