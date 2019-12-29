Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Projeleri hayata geçirmeyen siyasetçi, bürokrat ya da kurumların da kredi notu düşürülmeli

Projesini başarıyla tamamlayan kişi ya da kurumlara sonraki projeleri ve kariyeri için prim verilmeli, yarım kalan ya da çöpe atılan projeleri hayata geçirmeyen siyasetçi, bürokrat ya da kurumların da kredi notu düşürülmeli!

Yoksa bu gidişat, gidişat değil!..

Reklam

Proje çöplüğüne dönüşen bakanlıkların ilk sırasında sanıyorduk ki MEB geliyor.

Oysa diğer bakanlıklara da göz attığınız da MEB’den hiç de aşağı kalmıyorlar.

Bir gecede proje hazırlayıp, manşetlere ve ana haberlere çıkmak pek çoğu için yeterli olabilir ama bizim için, ülkemiz için, gelecek için yeterli olmamalı.

Reklam

Abbas Güçlü’nün yazısı

SON HABERLER

Somali’de saldırı: İkisi Türk 90 kişi hayatını kaybetti

Somali’nin başkenti Mogadişu’daki vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 90 kişi hayatını kaybetti. Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz saldırıda iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini; olayı araştırdıklarını söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...