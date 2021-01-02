Abbas Güçlü: Pozitif yönde düşüneni bulursanız alnından öpün

Demokrasi, hukuk, ekonomi, tarım, istihdam, sağlık başta olmak üzere aklınıza hangi konu geliyorsa, isterseniz yakın çevrenizden birine sorun, pozitif yönde düşüneni bulursanız alnından öpün, çünkü o da hâlâ umudunu yitirmeyenlerdendir.

Hukuk devleti miyiz diye sorsanız, eleştiri ve şikâyetlerin ardı arkası kesilmez.

Reklam

Ekonomiyi hiç sormayın; çarşı, pazardan girer, maaş artışından çıkar, daha ilk haftada maaşının tükendiğini söylerler ve içiniz kararır.

Sağlık konusunda yaşadıklarımız ortada. Umutlu olmamız gereken konuların başında da o geliyor. Onu da yitirirsek, moralimiz, motivasyonumuz, akıl sağlığımız hepten gider.

Tarım konusunda okuduklarımız, duyduklarımız, “Koronadan sonra kıtlık gelecek” söylemleriyle tedirgin olmanın çok ötesine geçti.

Reklam

İşsizlik konusunu ise ne siz sorun ne de ben anlatayım. İşsiz yakını olmayan yok gibi. Başkaları bu konuda ne düşünüyor bilmem ama bana göre ülkemizin hiç tartışmasız en önemli üç sorundan biri de o. Hatta gençlere ve çocuğu işsiz anne, babalara göre, en önemli olanı.

Abbas Güçlü’nün yazısı