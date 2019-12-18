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Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Peki, bakkal dükkanı açar gibi kolej açılmasına kim izin verdi?

Doğa Okulları’yla ilgili dün de bir gelişme olmadı. Özel okullar nasıl bu noktaya geldi sorusuna cevap ararken, çok çarpıcı bilgilere ulaştık.

5 yıl önce 800 bin olan kontenjan sayısı, şimdi 3 milyon 800 bini bulmuş ama öğrenci sayısı 1 milyon 370 binlerde. Yani yüzde 60’ı boş!

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Peki, bakkal dükkânı açar gibi kolej açılmasına kim izin verdi? Daha da önemlisi, özel okullar açılırken, öğrenci, veli ve öğretmenler için önemli bir güvence olan mali teminatı kim kaldırdı?

Denetimleri göstermelik hale kim getirdi? Bu soruların cevabı bulunduğunda, Doğa Okulları nasıl bu hale geldi sorusunun da cevabı bulunacaktır.

Abbas Güçlü’nün yazısı

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