Abbas Güçlü: Parayı bastıran çok daha kolay, doktor, mühendis, avukat, öğretmen olabiliyor

Hukuk fakültelerine geçen yıl 15 bin öğrenci yerleştirilmişti! Ve hemen her yıl 10 binin üzerinde mezun veriyor. İşsiz ya da mesleği dışında çalışan hukuk fakültesi mezunu sayısı ise yüz binlerle ifade ediliyor!

2020’de devlet üniversitesi hukuk fakültelerine en düşük puanla yerleşen adayın başarı sırası 33.813; vakıflarda ise 125.000’di.

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Bu da vakıf üniversitelerindeki hukuk eğitimini çok daha tartışmalı hale getiriyor!..

Çok daha çarpıcı olanı ise bu makasın diğer fakültelerde çok daha açık olması!

Yani bir anlamda parayı bastıran çok daha kolay, doktor, mühendis, avukat, öğretmen, eczacı, diş hekimi olabiliyor!

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YÖK, vakıf üniversitelerinin kontenjanlarını belirlerken ve yerleştirme yaparken, hoca sayısı, istihdam ve aynı kentteki devlet üniversitelerine son yerleşen öğrencinin puanını dikkate alması halinde, kalite arayışındaki samimiyetini pekiştirmiş olur!..

Abbas Güçlü’nün yazısı