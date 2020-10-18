Abbas Güçlü: Pandemi nedeniyle uzaktan ve hibrit eğitime geçtik, hiçbir şey değişmedi

Örgün eğitimde ciddi sorunlarımız vardı. Pandemi nedeniyle, uzaktan ve hibrit eğitime yöneldik değişen hiçbir şey olmadı.

En çok konuşulan ve üzerinde durulan konu 8 ve 12’ler yani lise ve üniversite sınavına hazırlananlar.

Reklam

Bütün dünyayı kasıp kavuran pandemi riski, ne öğrencilerin ne de öğretmen ve velilerin umurunda! Deli gibi sınavlara hazırlanmaya devam ediyorlar. Hem de yüz yüze ve gün boyu.

Kurs merkezleri de hafta içi ve hafta sonu tam gaz yola devam ediyorlar!..

Peki ya okul öncesi ve diğer sınıflar?

Reklam

Onların halini ne siz sorun ne de biz anlatalım, her şey ortada ve memnun olan yok gibi! Keşke günü kurtarma yerine, krizi fırsata dönüştürüp yeni açılımlara yelken açabilsek!..

Abbas Güçlü’nün yazısı