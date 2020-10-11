Abbas Güçlü: Pandemi gelir geçer ama turizmde yarattığı tahribat kalıcı olur

Turizm sektörü, sadece bizde değil, dünyanın her yerinde zor günler geçiriyor!

Borç ötelemelerinin ardı, arkası kesilmiyor. İflaslar artıyor.

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Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir diyemeyiz.

Pandemi gelir geçer ama turizmde yarattığı tahribat kalıcı olur.

Yok olup giden tesisleri yeni açmak hiç de kolay olmaz!..

Sektörel iflaslar dünya genelinde giderek artan boyutlarda ve bizi etkilememesi mümkün değil.

Domino etkisi yaratmaması için Ankara ve sektörel kurumlarımız umarız bu konuda gerekli önlemleri alıyorlardır!

Abbas Güçlü’nün yazısı