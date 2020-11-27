Abbas Güçlü: Pandemi, eğitime çekidüzen vermek için en uygun dönemlerden biriydi

Sınav ve diploma odaklı eğitimden vazgeçmek için daha uygun bir zaman olamazdı.

Pandemi dönemi, eğitime çekidüzen vermek için en uygun dönemlerden biriydi.

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Peki, biz ne yapıyoruz?

Yüz yüze verdiğimiz sınav ve diploma odaklı eğitimi uzaktan eğitimle de devam ettirmeye çalışıyoruz!

Verimlilik söz konusu mu? Kesinlikle hayır!

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Boşuna kürek çekiyoruz ve eğitim yapıyormuş gibi günü kurtarmaya çalışıyoruz, hepsi o kadar!

Öğrenci ve veliler mutlu mu, öğretmenler müfredatı yetiştirebiliyor mu, uzaktan eğitime erişebilenler var mı? Kaç öğrencinin interneti ve tableti yok?

Abbas Güçlü’nün yazısı