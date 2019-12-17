Abbas Güçlü: Özellikle batık okul velileri ve atama bekleyen öğretmenler, tahammül sınırlarının sonuna gelmiş durumdalar

Yüz binlerce hatta milyonlarca ailenin net bir açıklama beklediği önemli bir haftaya girdik.

Özellikle batık okul velileri ve atama bekleyen öğretmenler, tahammül sınırlarının sonuna gelmiş durumdalar.

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Bırakın bir günü, bir haftayı, bir saatlik bir ötelemeyi dahi kaldıracak durumda değiller.

Atama takvimi ve okullarının geleceği ne olacak? En acil cevap bekleyen onlar.

Peki, bir cevap var mı? Hayır, hayır, hayır…

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TBMM’de MEB bütçesi görüşmeleri tamamlandı.

İktidara göre, her şey mükemmel, muhalefete göre ise eğitimde iyi giden hiçbir şey yok.

Abbas Güçlü’nün yazısı