Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Özel okullarda çocuk okutanların çoğu daha iyi bir gelecek için bu fedakarlığa katlanıyor

Özel ya da devlet, hiç fark etmez. Okul okuldur, öğretmen ve öğrenci de bir diğerinden farklı değildir. 

Onları birbirinden ayrıştırmaya çalışmak ve farklı roller yüklemek, aradaki uçurumun daha da derinleşmesini sağlamaktan öte bir işe yaramaz.

Reklam

Özel okullarda çocuk okutan herkes zengin değil, pek çoğu dişinden tırnağından artırarak, çocuğuna daha iyi bir gelecek sağlamak için bu fedakârlığa katlanıyor. 

Evinin yakınında çocuğunu gönül rahatlığıyla göndereceği bir devlet okulu bulsaydı inanın böylesi bir sıkıntıya girmezdi!

Abbas Güçlü’nün yazısı

SON HABERLER

16 aile üyesinde virüs: Kardeşimin, ‘Ölmek istemiyorum’ dediğini unutamıyorum

İstanbul’da yaşayan bir ailenin 16 ferdi Covid-19’a yakalandı. Anne Sevim Yalçınkaya hastalığın ciddiyetini nefes alamayınca kavradıklarını, oğlu Fatih Mesut Yalçınkaya ise 6.5 yaşındaki kardeşinin, 11 yaşındaki ablasına, “Ölmek istemiyorum” dediğini unutamadığını söyledi. Tüm aile anlatılamayacak kadar zor günler geçirdiklerinin altını çizdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...