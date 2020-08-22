Abbas Güçlü: Özel okullarda çocuk okutanların çoğu daha iyi bir gelecek için bu fedakarlığa katlanıyor

Özel ya da devlet, hiç fark etmez. Okul okuldur, öğretmen ve öğrenci de bir diğerinden farklı değildir.

Onları birbirinden ayrıştırmaya çalışmak ve farklı roller yüklemek, aradaki uçurumun daha da derinleşmesini sağlamaktan öte bir işe yaramaz.

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Özel okullarda çocuk okutan herkes zengin değil, pek çoğu dişinden tırnağından artırarak, çocuğuna daha iyi bir gelecek sağlamak için bu fedakârlığa katlanıyor.

Evinin yakınında çocuğunu gönül rahatlığıyla göndereceği bir devlet okulu bulsaydı inanın böylesi bir sıkıntıya girmezdi!

Abbas Güçlü’nün yazısı