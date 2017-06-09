Abbas Güçlü: ÖSYM’nin de gözetmenlerin de zerre kadar insafı yok

Ama asıl garip olan, ÖSYM’ye hiç ama hiç kimsenin, sen ne yapıyorsun, gençlerin hayatını, nasıl bu kadar kolay altüst ediyorsun diye hesap soramaması!

2016 LYS’de, yanında cep telefonu olduğu için 11, cüzdanını kimselere bırakmadığı için 2, yanındaki kimlik belgesi geçerli sayılmadığı için 30, kopya çektiği için 8, kol saatiyle sınava geldiği için 39, birden fazla seçenek işaretlediği için 4, gözetmenler sınav kitapçıklarını açın demeden soruları okumaya başladığı için 12, metal takılarla sınava girdiği için 59 ve diğer kural dışı davranışlar nedeniyle de 117 adayın sınavı iptal edildi.

Siz, siz olun benzeri bir macera yaşamayın. Çünkü ÖSYM’nin de, gözetmenlerin de zerre kadar insafı yok! Boşu boşuna bir yılınız yanmasın!..

Abbas Güçlü’nün yazısı