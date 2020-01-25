Abbas Güçlü: ÖSYM ülkemizde Ali kıran baş kesen durumunda

ÖSYM ülkemizde Ali kıran baş kesen durumunda.

Dediğim dedikçi! Aldığı kararlar, gençlerimizin hayatını ve ülkemizin geleceğini derinden etkiliyor.

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Adaylar mini minnacık bir hata yaptığında ya sınava giremiyor ya da sınavı iptal oluyor ama kendileri devasa yanlışlar yapıyor, soran, sorgulayan yok!

Hata yapılmaz mı, elbette yapılır ama eğer kalıcı ve art niyetli ise işte onun sorgulanması gerekir.

Örneğin, daha iyi olacak diye getirilen, sınavların iki yıllık geçerlilik süresi kimi sınavlarda kaldırıldı, kimilerinde devam ediyor.

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Yanlış bir uygulama olduğu kesin olduğuna göre, bu yanlışta niye hâlâ ısrar ediliyor?

Abbas Güçlü’nün yazısı