Abbas Güçlü: ÖSYM bütün kış uyudu, YÖK olup bitenleri sadece izledi; çok manidar

ÖSYM’nin 2020 Sınav Takvimi açıklandı. Sınavlar yine tıkış tıkış. Biri bitiyor, diğeri başlıyor ama asıl komik olan, üniversite ek yerleştirme ve dikey geçiş kayıtlarının, üniversiteler açıldıktan çok sonra gerçekleşmesi. Yani vizeler başlarken, kayıtların hâlâ sürüyor olması! ÖSYM bütün kış uyuyup, her şeyi son dakikaya ötelerken, YÖK’ün olup bitenleri sadece seyrediyor olması çok manidar!..

Abbas Güçlü’nün yazısı