Abbas Güçlü: Ortaöğretim Başarı Puanı’nın bu yıl için kaldırılacağına ilişkin çok yoğun söylentiler var

Bu arada Ortaöğretim Başarı Puanı’nın (OBP) bu yıl için kaldırılacağına ilişkin çok yoğun söylentiler var!

Doğru mu, değil mi belli değil! Çünkü resmi bir açıklama yok! ÖSYM, bu konuda mutlaka bir açıklama yapmalı!

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Özellikle de eski ve yeni mezunlar arasındaki eşitsizlik nasıl giderilecek, buna açıklık getirmeli.

Bu konuda fırtınalar kopuyor!

ÖSYM’nin olası sınav açıklamasının içinde bu konu da kesinlikle yer almalı ki kafa karışıklığı ve şehir efsaneleri daha fazla artmasın!

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Pandemi bütün dünyayı olduğu gibi ülkemizi de kırıp geçiriyor. Sadece eğitim değil, yaşamın her alanında ciddi sıkıntılar yaşanıyor ama tüm bu olup bitenler sanki ÖSYM’nin zerre kadar umurunda değil.

Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Keşke, Ankara’da birileri pandeminin varlığını onlara da hatırlatsa!..

Abbas Güçlü’nün yazısı