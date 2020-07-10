Abbas Güçlü: Online eğitim yüz yüze eğitimin yerini alır mı?

Hemen her alanda olduğu gibi eğitimde de teknolojiden asla vazgeçilemez. Ama ana unsur olarak değil, destek unsur olarak görmeliyiz. Çünkü eğitim sistemi makine değil insan yetiştiriyor ve insan sosyal bir varlıktır.

Online eğitimin oranını artırabilir hatta tümüyle dijital eğitime geçebilirsiniz. Ortaya bilgi açısından çok daha donanımlı insanlar da çıkabilir. Peki ya, yetiştirdiğimiz öğrencilerin sosyal yönleri? Duyguları? Fiziki yapıları, insancıl değerleri?

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Okul sisteminin Aristo’dan bugüne ayakta kalmasının en önemli nedeni, kazandırdığı sosyalleşmedir. Yoksa, okullara hiç gerek kalmaz, herkes evinde öğrenebildiği kadarını öğrenirdi. Hatta parası varsa çok daha fazlasını öğrenirdi.

Abbas Güçlü’nün yazısı