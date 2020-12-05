Abbas Güçlü: Onca paraya, onca zamana, onca emeğe değiyor mu?

Sadece ÖSYM’nin yaptığı sınavlara 10 milyon aday giriyor.

MEB’in yaptığı sınavları da dikkate aldığımızda, hemen her yıl 15 milyon aday sınavlar için ter döküyor.

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Buna bir de 20 milyona yakın aile büyüklerini katarsak müthiş bir rakam!

Sınav sektörü işte bu yüzden burnundan kıl aldırmıyor, ÖSYM işte bu yüzden Ali kıran baş kesen!

Peki, harcanan onca paraya, onca zamana, onca emeğe değiyor mu?

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Sınava girip de hayaline kavuşan yüzde kaç?

Sınav sektörü dışında sevineni var mı?

Adaylar, aileler, bir üst öğretim kurumları ya da işverenler, yapılan bu seçimden memnun mu?

Bütün bunları hiç ama hiç konuşmuyoruz ama bu saçma sapan sınav yarışının, saçma sapan kuralları herkesin dilinde!..

Abbas Güçlü’nün yazısı