Abbas Güçlü: Onca hata söz konusu ama ÖSYM bir özür bile dilemiyor

Vah ÖSYM vah!

Sen bu hallere düşecek kurum muydun?

Reklam

Toparlanacak dedikçe, daha da battın!

KPSS’ye yönelik o kadar ciddi iddialar vardı ki, hiçbirini dikkate almadın. Almamaya da devam ediyorsun!

İşte o iddialar bir bir doğru çıkıyor!

Reklam

Doğru seçenekleri değiştirmen, bazı soruları iptal etmen bu yüzden!

Bu ikazlar keşke daha önce dikkate alınsaydı da bu noktaya gelinmeseydi!

Görünen o ki dahası var ve hatadan dönmek de bir erdemdir.

Gençlerimizin hayalleriyle oynanmamalı, hiç kimsenin hakkı yenmemeli. Emek ve umut hırsızlığına artık son verilmelidir…

Duyarsızlığın bu kadarına da pes doğrusu! Onca hata söz konusu ama bir özür bile dilemiyor.

Abbas Güçlü’nün yazısı