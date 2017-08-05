Abbas Güçlü: Olaya nereden bakarsanız bakın, halimiz perişan!

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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, yabancı dil konusunda yeni bir çalışma başlatacaklarını belirterek, “Genelde insanlar İngilizce diyor ama Arapça da başka dil de olabilir, inşallah iyi bir yabancı dili evlatlarımıza kazandıracağız” demiş.

Sadece yukarıdaki cümle bile Türk eğitim sisteminin, MEB’in ve Türkiye’nin durumunu anlatmaya yetiyor da artıyor!

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Olaya nereden bakarsanız bakın, halimiz perişan!

Yeni bir çalışma başlatılacakmış! Görünen o ki 15 yıllık Ak Parti iktidarı yabancı dil konusunda hâlâ bir karara varamamış, bir sistem geliştirememiş!

Yine aynı şekilde, hangi dil konusunda da son kararını vermemiş. Hadi İngilizceden vazgeçtik, alternatif yabancı dil deyince akla, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Çince değil de Arapçanın gelmesi manidar!

Herhalde giderek artan Arap turistler içindir. Çinliler gelsin, onların dilini de öğretelim, öyle bedavadan dil öğretmek yok artık!

Acaba, bunu mu demek istediler, pek anlayamadık!

Abbas Güçlü’nün yazısı