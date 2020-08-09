Abbas Güçlü: Okulların açılma tarihi velilere gerçekçi gelmiyor

Okulların açılış ve kapanış tarihleri, turizmcilerin isteklerine göre belirlendi diye negatif bir algı oluştu. Bu yüzden bundan sonra atılacak adımlarda, çok daha dikkatli olunmasında yarar var.

Örneğin okulların açılış tarihleri netlik kazanmalı ki, son dakikada gerçekleşecek olası değişiklikler, kafa karıştırmamalı.

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Örneğin kolejler 15 Ağustos’ta, devlet okulları da 31 Ağustos’ta açılacak denildi. Ama pek çok kimseye, özellikle de velilere, bunu çok gerçekçi gelmiyor!

“Açılsa bile okula göndermeyeceğiz” diyen veli sayısı çok fazla! Yine aynı

şekilde, açılsın diyen de çok, açılacak diye tatilini yarıda kesip gelen de çok

olacak. Okul havasına girip, tatili bırakıp gelenler için her türlü erteleme can sıkıcı olacaktır. Bu konuda fazlasıyla titiz olunmasında sonsuz yarar var!..

Abbas Güçlü’nün yazısı