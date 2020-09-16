Abbas Güçlü: Okulların açılışı akademik değil sembolik

Okullar pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak.

Önce anaokulu öğrencileri ve mini mini birler, daha sonra da diğer sınıflar okullu olacak.

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Açılış, akademik değil sembolik! Bir gün okul, altı gün tatille başlayıp, haftalar ilerledikçe gün sayısı artacak!

Peki okullarımız, eğitim-öğretim yılına hazır mı?..

Geçtiğimiz hafta sonu, KPSS vardı. Sınava katılanların gözlemlerine göre, yeni öğretim yılına fazlasıyla hazır okullarımız da var, hiç hazır olmayanlar da! Umarız, önümüzdeki birkaç gün içerisinde, onlar da hazır hale gelirler!..

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“Okullar aylardır kapalıydı, gerekli düzenlemeler, bu süreçte neden yapılmadı?” diyenler elbette çıkacaktır.

Bu sorunun cevabını herkes gibi ben de çok merak ediyorum.

Yine aynı şekilde, hizmetli kadroları da henüz tamamlanmış değil.

Abbas Güçlü’nün yazısı