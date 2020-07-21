Abbas Güçlü: Okulları istek sırasına göre sıralamak en doğru olandır

Sıralamada önemli olan, kesinlikle ve kesinlikle istek sırasıdır.

Pek çok aile, okul ya da rehber öğretmen “Yüksek puanın var, boşa gitmesin” diye, ilk tercihlere öğrencinin en çok istediği okulu değil, yüksek puanlı okulları yazıyor. Bu da ileriki dönemlerde huzursuzluk yaratıyor.

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Bu nedenle, okulları istek sırasına göre sıralamak en doğru olandır.

Açıklanan yüzdelik dilimler geçen yıla ve ilk yerleştirme dönemine ait ve sadece fikir versin diye sizlerle paylaşılıyor. Bu yüzden yine aynı olacak diye bir şart yok. Kaldı ki geçen yıl bir yüzdelik dilime giren öğrenci sayısı ile bu yıl giren sayıları çok farklı!..

Abbas Güçlü’nün yazısı