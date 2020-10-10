Abbas Güçlü: Okulları açık tutabilecek kadar disipline olursak pandemi riski minimuma iner

Zor hem de çok zor bir süreçten geçiyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de yediden yetmişe herkes tedirgin. Özellikle de ebeveynler. Bir yanda çocuklarının sağlığı, öte yanda gelecekleri! Okulların açılıp açılmaması konusunda kafaları karmakarışık! Peki doğru olan ne?..

Pazartesi günü, yüz yüze eğitimde ikinci aşama başlıyor! Okul öncesi, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar ile ortaokul 8. sınıf, lise hazırlık ve 12. sınıflar ve köy okullarında uygulanacak.

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Bu kapsama, köy okullarındaki 6. ve 7. sınıflar da giriyor mu, çok net değil, açıklık getirilirse iyi olur! Bu dönemde, Bakan Selçuk ve MEB’e herkes ama herkes yardımcı olmalı! Okulları açık tutabilecek kadar disipline olursak pandemi riski minimuma iner!

Abbas Güçlü’nün yazısı