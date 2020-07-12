Abbas Güçlü: Okullardan gelen bilgiler, önlem olarak neredeyse hiçbir adımın atılmadığı yönünde

Diyelim ki 31 Ağustos’ta okulların açılması öngörülüyor. Peki, derslik açığı, sosyal mesafe, hijyen koşulları ve sürekli dezenfeksiyon nasıl karşılanacak?

Bilim Kurulu, yeni öğretim yılına başlayabilirsiniz önerisinde bulunurken, daha önce açıkladığı eğitime yönelik kuralların yerine getirilip, getirilmediğini ve sürdürülebilir olduğunu tespit edip, takibini yapacak mı?..

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MEB’in “Bizim her konuda senaryomuz mevcut” sözü yeterli olacak mı?

Öğretmen, veli ve öğrencilerin de bu konuda görüşleri alınacak mı?..

MEB’e kalırsa, her şey yolunda ama okullardan gelen bilgiler, önlem olarak neredeyse hiçbir adımın atılmadığı yönünde!..

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Abbas Güçlü’nün yazısı