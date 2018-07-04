Abbas Güçlü: Okullar açıldığında yüzbinlerce öğrenci hâlâ gidecek lise bulamazsa şaşırtıcı olmaz

MEB’in liseler konusunda yaşanan kaosa seyirci kalması ve sessizliğini ısrarla sürdürmesi, velileri adeta çileden çıkarmış durumda.

Türkiye’nin hemen her yerinden öylesine çarpıcı örnekler geliyor ki şaşırmamak elde değil.

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MEB, bugüne kadar ne söylendiyse, adeta tersini yapıyor.

Sistem, ülkenin pek çok yerinde zaafa uğramış durumda.

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Peki, şu saatten sonra sil baştan yeni bir düzenlemeye gidilir mi?

Hiç sanmıyoruz ama böyle gitmeyeceği de kesin!

Peki, ne olur?

Memnuniyetsiz veli sayısı daha da artar, öğrencilerin üzüntü ve küskünlüğü ise zirve yapar.

Okullar açıldığında yüz binlerce öğrenci hâlâ gidecek bir lise bulamazsa hiç şaşırtıcı olmaz.

Abbas Güçlü’nün yazısı