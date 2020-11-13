Abbas Güçlü: Öğretmenlik Meslek Kanunu için verilen sözler ne zaman hayata geçirilecek?

İki yıl önce açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu’nun en önemli maddelerinden biri de Öğretmenlik Meslek Kanunu’ydu!

Hâlâ ses seda yok!

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Aynı okulda, aynı sınıfta, aynı derse giren çeşit çeşit öğretmen var!

Öğretmenliğin itibarı, öğretmenliğiyle gurur duyan bir Bakan döneminde değil de ne zaman korunacak, ne zaman yasası çıkacak?..

2023 Eğitim Vizyonu açıklandığında, kulağa çok hoş gelmişti.

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Öğretmenler arasındaki ayrım kaldırılacak, mesleğin saygınlığı artırılacak ve yasal bir düzenlemeyle öğretmenlik mesleği sağlam bir zemine kavuşturulacaktı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlik mesleğinin ve eğitimimizin geleceği açısından büyük bir öneme sahip!

Evet Ziya Hocam, bu yasa için verilen sözler ne zaman hayata geçirilecek?

Abbas Güçlü’nün yazısı