Abbas Güçlü: Öğretmenlerin harcadıkları mesainin karşılığı asla olamaz

Haftalardır, ekran başında ya da elde telefonla, öğrencilerine nasıl bir kelime daha fazla öğretirim diye yanıp tutuşan öğretmenlerimize, bırakın fazlasını, hak ettikleri verilsin yeter!..

Öğretmenlik para için yapılan bir meslek değildir!

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İdealizm olmadan, çocukları sevmeden, ülke ve gelecek sevdası yaşanmadan yapılacak bir meslek olmadı, olmayacak da…

Zaten maaşları çok düşük.

Yaptıkları işin önemi ve harcadıkları mesainin karşılığı asla olamaz.

Sınıflar birleştirilerek ders sayısının azaltılması ya da ek bütçe yaratılmaması nedeniyle, maaşlarında kısıntıya gidilmesi kabul edilemez.

Abbas Güçlü’nün yazısı