Abbas Güçlü: Öğretmenlere aşı konusunda öncelik tanındı ama arkası gelmedi

Pandemiyle mücadele ne sadece vatandaşların tek başına yapacağı bir iş ne de devletin tek başına altından kalkabileceği bir yük!

Bu yüzden hep birlikte hareket etmeli ve alınan kararlara yine hep birlikte uyum sağlamalıyız.

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Okullarla ilgili karar, herkesi mutlu etmedi. Etmesi de mümkün değildi.

Öğretmenlere aşı konusunda öncelik tanındı ama arkası gelmedi.

Okullar açılıyor ama hijyen konusunda nasıl bir tabloyla karşılaşacağız, sürdürülebilirlik nasıl sağlanacak, hâlâ herkesin kafasında onlarca soru işareti var!..

Abbas Güçlü’nün yazısı