Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Öğretmenler yapayalnız bırakılmış hissediyor

Pandemi sürecinde kahramanca mücadele eden fedakâr sağlık personeli çok acılar yaşadı.

Şimdi benzeri bir tablo, yine fedakârca mücadele eden eğitim ordusu için de söz konusu olmamalı!

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Bu konuda gereken her türlü önlem alınmalıdır!..

Öğretmenlerimizden bu yönde çok ama çok sayıda mesaj geliyor.

Sanki bu konuda da yapayalnız bırakılmış durumdalar.

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En azından öyle hissediyorlar.

MEB, elbette elinden geleni yapıyor ama daha fazlası gerek!..

Öğretmenler olmadan eğitim çarkı dönmez, döner gibi yapılsa da bu, günü kurtarmanın ötesine geçmez!..

Abbas Güçlü’nün yazısı

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