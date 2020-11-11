Abbas Güçlü: Öğretmenler yapayalnız bırakılmış hissediyor

Pandemi sürecinde kahramanca mücadele eden fedakâr sağlık personeli çok acılar yaşadı.
Şimdi benzeri bir tablo, yine fedakârca mücadele eden eğitim ordusu için de söz konusu olmamalı!
Bu konuda gereken her türlü önlem alınmalıdır!..
Öğretmenlerimizden bu yönde çok ama çok sayıda mesaj geliyor.
Sanki bu konuda da yapayalnız bırakılmış durumdalar.
En azından öyle hissediyorlar.
MEB, elbette elinden geleni yapıyor ama daha fazlası gerek!..
Öğretmenler olmadan eğitim çarkı dönmez, döner gibi yapılsa da bu, günü kurtarmanın ötesine geçmez!..