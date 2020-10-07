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Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Öğretmenler hem okula hem de uzaktan eğitime nasıl yetişecek?

Yüz yüze eğitime sevinen de çok, karşı çıkan da!

Soruların ise ardı arkası kesilmiyor.

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Örneğin öğretmenler hem okula hem de uzaktan eğitime nasıl yetişecek?

Evden okula gidiyorum diye çıkan ama okula gitmeyen öğrencilerin takibi nasıl olacak?

Öğretmen ve öğrencilerin okula gidiş gelişleri için belediyeler ayrı araç tahsis edecek mi?

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Ulaşımda karşılaşılacak olası riskler nasıl önlenecek?

Tam gün ve haftanın her günü eğitim yapan kolejler ile devlet okulları arasında bir uçurum oluşmayacak mı? LGS ve YKS’de sorular kime göre düzenlenecek?..

Abbas Güçlü’nün yazısı

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Bakan yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamayı anlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını, öğrencilerin haftanın iki gününde okullarında olacaklarını söyledi.

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