Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Öğretmenler de sağlıkçılar gibi takdirin her türlüsünü hak ediyor

Her öğretim yılının başlangıcında olduğu gibi bu öğretim yılının başında da sorunlar yok değil!

Örneğin, atama bekleyen yüz binlerce öğretmen, gidecek okul bulamayan on binlerce öğrenci ve okulları hijyenik hale nasıl getiririm diyen yüz binlerce idareci var!

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Hepsi de sıkıntılı hem de çok sıkıntılı!

Zor bir dönemden geçiyoruz, tüm sıkıntılara katlanmak gerekir görüşündeler.

Keşke bir de her şeyi mükemmel gösterenler daha az konuşsa!..

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(…)Özellikle de uzaktan eğitimde görev alan öğretmenlerimize sabır ve kolaylık diliyoruz.

Onlar da tıpkı gece gündüz nöbet tutan görünmeyen kahraman sağlıkçılar gibi takdirin her türlüsünü fazlasıyla hak ediyorlar!..

Abbas Güçlü’nün yazısı

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