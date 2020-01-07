Abbas Güçlü: Öğrencilerden çoğunun cebinde de Sibel’inkinden daha çok para yoktu

Öğrencilerden pek çoğunun cebinde de yemekhane kartında da Sibel’inkinden daha çok para yoktu. İşte bu yüzden kahvaltıyı kaldırıp, ikinci öğün yemeği 3.5 liradan 18.5 liraya çıkartmak yanlışların en büyüğüydü. Ve, dün, İstanbul Üniversitesi, geri adım atarak yanlıştan döndü!

Yapılan son düzenlemeyi iptal ederek, sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı aldı.

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Binlerce, on binlere kişi, dün, ısrarla şu soruyu sordu: Yanlıştan dönülmesi için illa da gencecik bir öğrencinin ölmesi mi gerekiyordu?.. Yemek zammı ile Sibel’in intiharını bire bir ilişkilendirmek yanlışların en büyüğü olur. O zam belki de bardağı taşıran son damla oldu. Zamanlaması ise üniversite açısından en büyük talihsizlikti.

Abbas Güçlü’nün yazısı