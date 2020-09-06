Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Öğrenci ve öğretim elemanlarına sınırsız internet erişimi ücretsiz sağlanamaz mı?

Görünen o ki uzaktan eğitim uzunca bir süre daha devam edecek. Uzaktan eğitimin olmazsa olmazı ise internet erişimi ve maliyeti!

Başta mobil telefon operatörleri olmak üzere tüm altyapı sağlayıcılar, uzaktan eğitim boyunca öğrenci ve öğretim elemanlarının tamamına, sınırsız ve uzun süreli internet erişimini ücretsiz ya da çok ucuza sağlayamazlar mı?

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Böylece dersler daha ulaşılabilir ve verimli hale gelir.

Çünkü mevcut paketler çok hızlı tükeniyor ve herkesin bu iş için ekstra bir bütçesi yok!

Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmemeli, devlet de bu konuda tüm taraflara destek olmalıdır!..

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Abbas Güçlü’nün yazısı

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