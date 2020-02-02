Abbas Güçlü: Öğrenci artıyor ama öğretmen atanmıyor

Liselere gidecek öğrenci sayısı bu yıl en az yüzde 50 artacak.

İmam hatip ve meslek lisesi dışındaki okullar tıklım tıklım. Merdiven altları, öğretmen odaları bile sınıf yapıldı. Çoğunda ikili eğitime geçildi, sınıf mevcutları 40’ı, 50’yi aştı. Ücretli öğretmen sayısı 100 bini buldu!..

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Bakan Selçuk, 4+4+4 nedeniyle oluşan, 600 bini fazladan olmak üzere 1.8 milyon lise 1. sınıf öğrencisine nasıl okul bulunacağını henüz açıklamadı. Zorunlu eğitim kapsamında oldukları için kapı önüne konulamaz, açık liseye yönlendirilmeleri de hiç etik olmaz!

Madalyonun ön yüzünde görünen sorun bu. Arka yüzünde ise 600 bin yeni öğrenci için gereken öğretmenlere yönelik ek bir atama yapılıp, yapılmayacağı var!

Abbas Güçlü’nün yazısı