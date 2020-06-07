Abbas Güçlü: Normal eğitimde treni kaçırdık, hiç olmazsa uzaktan eğitimi sağlam temeller üzerine inşa edelim

Keşke, genel uygulamaya geçilmeden önce, pilot uygulamaya gidilse ve korona döneminde yapılan uzaktan eğitimin sonuçları enine boyuna incelendikten sonra her ne yapılacaksa yapılsaydı!..

Hemen her konuda olduğu gibi, bu konuda da şipşak kararlar alıyoruz. İlk ve ortaöğretimde olduğu gibi üniversitelerde de ciddi sıkıntılar var. Daha da vahimi, öğrenci ve veliler dertlerini anlatacak makam bulamıyor. Bulanların da başına gelmedik kalmıyor!..

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Özetin özeti: Normal eğitimde treni kaçırdık! Hiç olmazsa uzaktan eğitimi sağlam temeller üzerine inşa edelim!..

Abbas Güçlü’nün yazısı