Abbas Güçlü: Neyi değiştirecek bilmiyoruz ama tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Neyi değiştirecek bilmiyoruz ama öncelikle tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

İyi ki varsınız…

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Yılda bir kez de olsa eminim ki sorunlarının gündeme gelmesi onları sevindiriyordur.

Peki, bu kadarı yeterli mi? Daha da önemlisi, bu konuda neden ayrımcılık yapılıyor?

Kadınıyla, erkeğiyle, genci, çocuğu ve yaşlısıyla, zengin ve yoksuluyla hepimiz insanız.

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Kadınlara kota konulması başkaları için ne anlama geliyor bilmiyorum ama onlar adına beni çok rahatsız ediyor.

Sanki hak etmedikleri konularda kendilerine lütuf sunuluyor.

Abbas Güçlü’nün yazısı