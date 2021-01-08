Abbas Güçlü: Neredeyse tüm ülkelerde, rektörün kim olacağı, siyasetin hiç umurunda değil

Bir ara, Dünya Bankası projesi çerçevesinde 20 ülke gezmiş, üniversitelerin idari ve mali yapılanmalarını incelemiştik.

İsrail’den Amerika’ya, Avrupa’dan Uzak Doğu’ya çok farklı ülkeler gezdik. Sonraki yıllarda da hangi ülkeye gitsek, üniversitelerin nasıl yönetildiğini, mali olarak ayakta nasıl durduklarını araştırdık.

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Neredeyse tüm ülkelerde, rektörün kim olacağı, siyasetin hiç umurunda değildi.

Evet, karara imza atanlar ülkeyi yönetenlerdi ama rektörü seçen üniversitelerin bizzat kendileriydi.

Abbas Güçlü’nün yazısı