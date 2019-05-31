Abbas Güçlü: Ne olur, bugün artık ders çalışmayı kesin

Liselere Giriş Sınavı (LGS) için artık saatler kaldı.

Milyonlarca öğrenci ve anne, baba, yoğun stres altında.

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Onlar için adeta dünya durmuş durumda ve LGS’den daha önemli bir şey yok.

Bu yüzden, siz siz olun, onlara farklı şeyler anlatmaya çalışmayın. Çünkü ters tepebilir.

İşte bu noktada, anne babalara ve adaylara, sınavın içeriğine yönelik olarak değil ama tansiyonun düşmesi açısından birkaç öneride bulunmak istiyoruz.

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Ne olur, bugün artık ders çalışmayı kesin.

Çocuklarınızı alın gezdirin, gezerken de sınava girilecek okulu, hatta sınav salonunu gidip görün.

Havadan sudan konuşun, sınav kaygısını artıracak her şeyden uzak durun.

Abbas Güçlü’nün yazısı